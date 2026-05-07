Band emergenti e comunità a Castelnuovo è tempo di LimonCinno
Sabato 9 maggio si svolgerà a Castelnuovo la prima edizione di LimonCinno – Road to Limoni Fest, un evento dedicato alle band emergenti sotto i 35 anni del territorio. Si tratta di un live contest che coinvolge le comunità locali e le giovani realtà musicali, con l’obiettivo di mettere in contatto le nuove generazioni con il palco del Limoni Indie-Rock Fest. L’evento mira a favorire la crescita di gruppi locali nel panorama musicale.
Si terrà sabato 9 maggio la prima edizione di LimonCinno – Road to Limoni Fest, il live contest dedicato alle band emergenti under 35 del territorio e pensato per creare un ponte concreto tra nuove generazioni musicali e il palcoscenico del Limoni Indie-Rock Fest.L’iniziativa si configura come.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Si chiama "Effetto band" e permetterà a giovani band emergenti che suonare sul prestigioso palco della Fortezza Nuova. - facebook.com facebook