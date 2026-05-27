Shakira ha dichiarato di aver appreso dai media del tradimento del suo ex partner mentre suo padre era in terapia intensiva. Ha inoltre affermato di non avere relazioni sentimentali in questo momento, spiegando di non aver tempo per storie d’amore. Nel frattempo, è stato pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Dai Dai”, realizzato con Burna Boy, che rappresenta l’inno ufficiale di un progetto del Fondo FIFA.

Si intitola “Dai Dai”, il nuovo singolo di Shakira e Burna Boy, l’inno ufficiale del Fondo FIFA Global Citizen per l’Istruzione, che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei Mondiali FIFA 2026 per garantire ai bambini di tutto il mondo l’accesso a un’istruzione e a attività sportive di qualità. Durante la promozione per il nuovo progetto discografico, Shakira ha rilasciato una intervista al Times, dove ha parlato apertamente di quanto sia stata straziante la sua separazione da Gerard Piqué, descrivendo la fine della loro relazione come il “momento più buio” della sua vita. La cantante di “Hips Don’t Lie” ha mantenuto il silenzio sui dettagli della sua separazione da quando ha annunciato la fine della sua relazione di 11 anni con l’ex calciatore del Barcellona nel 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Shakira: “Ho scoperto dalla stampa di essere stata tradita da Piquè mentre mio padre era in terapia intensiva. Non ho storie d’amore, anche perché non ho tempo”

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