Da questa estate, Viale Minieri a Telese Terme sarà pedonale nei fine settimana. La Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 89 il provvedimento che interessa l’area dall’intersezione con via Massarelli fino a piazza Minieri, inclusa l’intersezione con Viale Europa. La misura entrerà in vigore durante i weekend estivi e riguarda l’intera porzione di strada.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 9 luglio, l’Amministrazione comunale di Telese Terme ha disposto l’istituzione dell’isola pedonale lungo Viale Minieri, dall’intersezione con via Massarelli fino a piazza Minieri, inclusa l’intersezione con Viale Europa. Il provvedimento sarà in vigore nei giorni di sabato dalle ore 21.00 alle ore 24.00 e nelle domeniche e nei giorni festivi dalle ore 19.00 alle ore 23.00. La decisione si inserisce nella visione di città portata avanti dall’Amministrazione comunale: una Telese Terme più vivibile e capace di valorizzare i propri spazi pubblici. “Le città più moderne – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso – sono quelle che riescono a trovare un equilibrio tra le esigenze della mobilità e il diritto delle persone a vivere gli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, torna l’isola pedonale su Viale Minieri nei weekend estivi

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