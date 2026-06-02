Baia Flaminia torna blu Anche quest’anno parcheggi a pagamento Isola pedonale archiviata

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da venerdì 13 giugno a domenica 30 agosto, la Baia Flaminia sarà nuovamente a pagamento. La sosta sarà consentita dalle 9 alle 19, nei prefestivi e nei giorni festivi. L’isola pedonale, che era stata in vigore in passato, è stata disattivata. I parcheggi a pagamento riguarderanno esclusivamente le aree designate lungo la costa.

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La Baia torna “blu“. La sosta a pagamento scatterà dal 13 giugno al 30 agosto, dalle 9 alle 19, tutti i prefestivi e giorni festivi. Attenti quindi a dove si parcheggia: torneranno ad essere a pagamento viale Parigi; viale Varsavia; il parcheggio di Campo di Marte; via Baldi (nel tratto tra viale Parigi e viale Mosca); viale Berna; viale Stoccolma; Largo Berlino; viale Vienna; viale Mosca; via Guareschi ( tra viale Mosca e viale Belgrado); via Belgrado; il parcheggio Caduti di Nassiriya. La tariffa sarà per la prima ora 1,15 euro; per le successive 1,40 euro. Non sono validi permessi, abbonamenti di sosta e agevolazioni per i veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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