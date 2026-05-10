Vicenza viale Roma cambia volto | nasce il nuovo boulevard pedonale

A Vicenza, lungo viale Roma, sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo boulevard pedonale. La modifica prevede la riduzione delle corsie di traffico, influendo sulle vie limitrofe e sul flusso veicolare nella zona. Questa trasformazione interessa anche l’area di Campo Marzo, con possibili ripercussioni sulla mobilità e sulla fruibilità dello spazio pubblico. Le modifiche sono in corso e sono ancora in fase di realizzazione.

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? Punti chiave Come cambierà il traffico nelle vie adiacenti dopo la riduzione delle corsie?. Quanto inciderà questo nuovo spazio sulla vivibilità di Campo Marzo?. Perché l'amministrazione ha scelto di sacrificare lo spazio alle auto?. Chi gestirà il nuovo equilibrio tra pedoni e flussi veicolari?.? In Breve Investimento di oltre 2 milioni di euro finanziato tramite fondi Pnrr.. Due terzi della superficie di 500 metri dedicati a pedoni e ciclisti.. L'opera rappresenta il 25% del budget totale per l'area di Campo Marzo.. Giacomo Possamai e Cristiano Spiller hanno illustrato i dettagli tecnici del progetto.. A Vicenza, il rinnovamento di viale Roma trasforma l’accesso dalla stazione verso il centro in un moderno boulevard pedonale lungo quasi 500 metri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicenza, viale Roma cambia volto: nasce il nuovo boulevard pedonale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mobilità dolce, viale Bellini cambia volto: inaugurato il nuovo tratto ciclopedonale Ravenna, il centro cambia volto: l’erboristeria si sposta in pedonale? Cosa sapere L'erboristeria I segreti di Teodora trasloca in via Cairoli nel mese di giugno.