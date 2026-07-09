Nell’autunno, a Savignano, si terrà una giornata di studio dedicata a Telerubicone, in seguito a quella organizzata a Rimini nell’Arena Francesca. La manifestazione è promossa dall’associazione ’Le Giornate di studio Sergio Gridelli’. La serata a Rimini ha celebrato le televisioni private romagnole. Non sono stati comunicati dettagli su date precise o contenuti specifici dell’evento di Savignano.

Dopo la serata organizzata a Rimini nell’Arena Francesca in omaggio alle televisioni private romagnole, a Savignano l’associazione ’Le Giornate di studio Sergio Gridelli’ ne faranno una in autunno dedicata a Telerubicone. È stata definita ’Una storia breve ma importante: Telerubicone’, la seconda televisione via cavo d’Italia, oggi classificata quarta dalle statistiche, nata l’8 ottobre 1974 e che fu una grande novità non solo a Savignano, ma in tutta la Valle del Rubicone, cesenate e riminese. Il compianto Alberto Casadei, uno dei fondatori, nel 2011 produsse un filmato di 43 minuti che è un documento storico con i ricordi di Federica Tosi,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Telerubicone, cinquant’anni di storia

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