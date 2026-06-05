Cinquant’anni di storia educazione e comunità | grande festa per il polo dell’infanzia Ippodromo

Notizia in breve

È stata una giornata di celebrazione per il cinquantesimo anniversario del Polo dell’Infanzia Ippodromo. La manifestazione ha coinvolto persone di tutte le età, con momenti dedicati ai ricordi e alle emozioni. Durante l’evento sono stati ricordati i primi anni di attività e i cambiamenti nel tempo, mentre i partecipanti hanno condiviso esperienze legate alla comunità e all’educazione. La festa si è svolta senza incidenti, con un’atmosfera di festa e convivialità.