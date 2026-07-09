Tegola per Pulisic | microfrattura alla gamba per l' attaccante del Milan I tempi di recuperano
L'attaccante del Milan ha subito un ematoma osseo e una microfrattura alla gamba durante la partita dei Mondiali contro il Belgio. L'infortunio si è verificato lunedì e, secondo quanto riportato, richiederà diverse settimane di recupero, ma non mesi. La diagnosi è stata confermata da fonti mediche e non sono stati indicati tempi precisi di ritorno in campo.
Notizie importanti sull'infortunio di Pulisic arrivano da The Athletic: l'attaccante statunitense avrebbe subito un ematoma osseo e una microfrattura alla gamba durante la sconfitta ai Mondiali di lunedì contro il Belgio, e dovrebbe stare fuori per diverse settimane ma non mesi. Secondo il sito, il tempo stimato per il recupero di Pulisic lo rivedrebbe in campo per il mese di agosto, il che significa che potrebbe riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione di Serie A con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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