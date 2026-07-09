Tegola per Pulisic | microfrattura alla gamba per l' attaccante del Milan I tempi di recuperano

Notizia in breve

L'attaccante del Milan ha subito un ematoma osseo e una microfrattura alla gamba durante la partita dei Mondiali contro il Belgio. L'infortunio si è verificato lunedì e, secondo quanto riportato, richiederà diverse settimane di recupero, ma non mesi. La diagnosi è stata confermata da fonti mediche e non sono stati indicati tempi precisi di ritorno in campo.