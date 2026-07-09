Tegola per Pulisic | microfrattura alla gamba per l' attaccante del Milan I tempi di recuperano

Da pianetamilan.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'attaccante del Milan ha subito un ematoma osseo e una microfrattura alla gamba durante la partita dei Mondiali contro il Belgio. L'infortunio si è verificato lunedì e, secondo quanto riportato, richiederà diverse settimane di recupero, ma non mesi. La diagnosi è stata confermata da fonti mediche e non sono stati indicati tempi precisi di ritorno in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Notizie importanti sull'infortunio di Pulisic arrivano da The Athletic: l'attaccante statunitense avrebbe subito un ematoma osseo e una microfrattura alla gamba durante la sconfitta ai Mondiali di lunedì contro il Belgio, e dovrebbe stare fuori per diverse settimane ma non mesi. Secondo il sito, il tempo stimato per il recupero di Pulisic lo rivedrebbe in campo per il mese di agosto, il che significa che potrebbe riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione di Serie A con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

tegola per pulisic microfrattura alla gamba per l attaccante del milan i tempi di recuperano
© Pianetamilan.it - Tegola per Pulisic: microfrattura alla gamba per l'attaccante del Milan. I tempi di recuperano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tegola per il Milan: Mondiale flop e infortunio per Pulisic, la situazioneIl sogno degli Stati Uniti al Mondiale si è concluso con una sconfitta contro il Belgio.

Pulisic si ferma, tegola in casa Milan: contro l’Atalanta spazio a Leao dal 1’Il Milan perde Pulisic per la partita contro l’Atalanta a causa di un fastidio al gluteo accusato questa mattina.

tegola per pulisic microfratturaMilan, tegola Pulisic: sei settimane di stop, ecco il bollettino medicoUna notizia negativa per Amorim e per il Milan: Pulisic ha subito una micro frattura del perone ( con interessamento anche della tibia) dopo lo scontro di gioco con Tielemans in Usa-Belgio conclusa co ... calciomercato.com

tegola per pulisic microfratturaPulisic si ferma ai Mondiali: che tegola, l’annuncio sul doppio infortunioChe tegola per il Milan: Pulisic si ferma ai Mondiali e, dopo l'eliminazione degli Stati Uniti, arriva l'annuncio sulle sue condizioni. spaziomilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web