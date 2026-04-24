Infortunio Bernasconi tegola per l’Atalanta | quanto dovrà stare fuori l’esterno di Palladino I tempi di recupero

L’esterno dell’Atalanta ha subito un trauma distrattivo al ginocchio destro durante l’allenamento, rendendolo indisponibile per la prossima partita. L’infortunio è stato comunicato ufficialmente, senza indicazioni precise sui tempi di recupero. La società ha confermato che il giocatore dovrà osservare un periodo di riposo e riabilitazione prima di rientrare in campo. Nessuna previsione ufficiale sui tempi di recupero è stata ancora fornita.

di Francesco Spagnolo Infortunio Bernasconi, il giocatore ha rimediato un trauma distrattivo al ginocchio destro e salterà sicuramente la prossima sfida. La stagione dell’Atalanta entra nel suo momento più infuocato, ma tra l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia e le fatiche del campionato, il tecnico Palladino deve fare i conti con un’assenza pesantissima. Le notizie che filtrano dall’infermeria di Zingonia non sono rassicuranti: l’infortunio occorso a Lorenzo Bernasconi rischia di privare la Dea di una delle sue frecce più affilate proprio durante la volata finale. Il giovane esterno nerazzurro, protagonista di un’ascesa fulminea in questa annata, è stato costretto ad alzare bandiera bianca durante l’ultima sfida contro la Lazio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bernasconi, tegola per l’Atalanta: quanto dovrà stare fuori l’esterno di Palladino. I tempi di recupero Notizie correlate Infortunio Bernasconi: tegola per l’Atalanta dopo la Coppa Italia. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuoriManu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri... Infortunio De Ketelaere, tegola Atalanta: i tempi di recuperoBrutte notizie per l’Atalanta che dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere per un po’. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lazio, infortunio e cambio obbligato per Gila in Coppa Italia; FLASH | Atalanta-Lazio, tegola per Palladino: infortunio per Bernasconi; Atalanta, tegola per Lorenzo Bernasconi: trauma distrattivo al ginocchio destro; FLASH | Atalanta-Lazio, infortunio anche per Gila: cosa è successo!. Atalanta, tegola per Lorenzo Bernasconi: trauma distrattivo al ginocchio destroIl 23enne laterale di Arcene si è infortunato mercoledì in uno scontro fortuito di gioco con il laziale Patric. Potrebbe aver già chiuso anticipatamente la stagione ... sport.quotidiano.net Infortunio Bernasconi: le condizioni dell’esterno dell’Atalanta e quanto dovrà rimanere fuori. Tutti i dettagliInfortunio Bernasconi: le condizioni dell'esterno dell'Atalanta e quanto dovrà rimanere fuori. Tutti i dettagli ... calcionews24.com Infortunio al ginocchio per Bernasconi: l'esterno è costretto al cambio in Coppa Italia x.com ULTIM'ORA - Atalanta, infortunio per Bernasconi e cambio obbligato! Cos'è successo in Coppa Italia shorturl.at/kSJLd facebook