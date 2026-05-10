Pulisic si ferma tegola in casa Milan | contro l’Atalanta spazio a Leao dal 1’

Da calcionews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan perde Pulisic per la partita contro l’Atalanta a causa di un fastidio al gluteo accusato questa mattina. Al suo posto dal primo minuto ci sarà Leao, che agirà in coppia con Gimenez. La squadra si prepara quindi a un cambio di formazione in vista della sfida, con l’attenzione rivolta alla disponibilità dei giocatori e alle scelte del tecnico.

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