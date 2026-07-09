Tecnologia | Reply House apre nell' ex caserma De Sonnaz a Torino

Oggi è stato inaugurato a Torino il nuovo headquarter di Reply, chiamato Reply House, situato nell’ex caserma De Sonnaz. L’edificio, tutelato come bene architettonico, si trova nel cuore della Cittadella ed è stato ristrutturato attraverso un progetto di riuso adattivo realizzato dallo studio ACPV Architects, firmato da Antonio Citterio Patricia Viel.

Reply ha inaugurato oggi a Torino Reply House, il nuovo headquarter del gruppo ricavato dall’ ex caserma De Sonnaz, bene architettonico vincolato nel cuore della Cittadella, recuperato con un progetto di riuso adattivo firmato ACPV Architects Antonio Citterio Patricia Viel. Il campus si sviluppa su circa 20.500 metri quadrati con uffici, laboratori, aree verdi e un auditorium in cui è tornata visibile una porzione del muro della Cittadella rinascimentale legata alla memoria di Pietro Micca. “Usiamo il termine casa proprio perché quando abbiamo iniziato questo progetto uno degli obiettivi era fare qualcosa che fosse più casa che ufficio, quindi un luogo di lavoro che però fosse accogliente, dove la gente potesse collaborare, che in qualche modo ti faccia venire voglia di essere creativo, di lavorare insieme”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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