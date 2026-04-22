De Pascale nell’ex colonia Enel | Si apre una nuova stagione

Nel sito dell’ex colonia Enel, le ruspe sono in azione, accompagnate dal suono delle demolizioni e dalle transenne che delimitano l’area. Da tempo si attendeva questa fase di lavori di ristrutturazione e riqualificazione, ora finalmente avviata. Le operazioni di demolizione segnano l’inizio di un nuovo percorso per quella porzione di territorio, che si prepara a cambiare volto nelle prossime settimane.

Ruspe al lavoro, transenne e il rumore metallico delle demolizioni che scandisce il tempo di una trasformazione attesa da anni. Ieri mattina, il presidente della Regione Michele de Pascale, l’assessora al Turismo Roberta Frisoni e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad hanno effettuato un sopralluogo nell’area dell’ex colonia Enel, dando ufficialmente il via a una nuova fase della rigenerazione urbana della costa. L’edificio, da tempo in stato di abbandono lungo viale Regina Margherita, è oggi un cantiere aperto. Le operazioni di demolizione, iniziate nei giorni scorsi, proseguiranno per circa 45 giorni e rappresentano il primo tassello di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Pascale nell’ex colonia Enel : "Si apre una nuova stagione" Notizie correlate Piazza sul mare al posto dell'ex colonia, la ruspa inizia a demolire. De Pascale: "Una giornata storica"Uno spazio aperto sul mare, verde e accessibile, al posto di un grande edificio dismesso: una nuova piazza pubblica affacciata sulla costa, integrata... Meloni: "Andiamo avanti". Il centrosinistra: "Si apre una nuova stagione politica"AGI - A scrutinio ancora non concluso, con i dati che via via vengono aggiornati dal sito del Viminale ed è ormai certa la vittoria del No al... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: De Pascale nell’ex colonia Enel : Si apre una nuova stagione; La visita del presidente de Pascale all'ex colonia Enel; Il risiko delle ex caserme: il Rizzoli alla Staveco e studentati da 500 posti; Modena, da Lepore passando a Fabbri e De Pascale: il sindaco Mezzetti contro tutti. De Pascale nell’ex colonia Enel : Si apre una nuova stagioneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Un risultato straordinario di #BasePopolare in #Molise nelle elezioni per il Consiglio Provinciale di Campobasso. #Alessandro #Pascale e #Anna #Pollice sono stati eletti nell’assemblea molisana che ora si compone così: FDI 2, Forza Italia 1, Lega 1, Noi Mod - facebook.com facebook