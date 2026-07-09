tech finanza e difesa le nuove mappe del potere secondo ansalone e della gatta

Durante l’ultimo Aperithink di Formiche prima della pausa estiva, si sono discussi due nuovi volumi che analizzano le trasformazioni nello scenario internazionale. I temi principali sono tecnologia, finanza, geopolitica e difesa. Gli autori hanno presentato le loro prospettive, evidenziando come questi settori siano collegati ai cambiamenti in atto a livello globale. La discussione ha approfondito le nuove dinamiche di potere e le sfide emergenti.

Tecnologia, finanza, geopolitica e difesa. Sono questi i temi al centro dell’ultimo Aperithink di Formiche prima della pausa estiva, occasione per discutere due volumi che affrontano, da prospettive differenti ma complementari, le trasformazioni in corso nello scenario internazionale: “Estremi. Il mondo in bilico tra caos e polarizzazione” (Guerini e Associati) di Gianluca Ansalone, head of public affairs & sustainability di Novartis, e “Difendere il futuro. Finanza, innovazione e geopolitica nella nuova economia della sicurezza” (Egea) di Enrico Della Gatta, vp Defense market business intelligence di Fincantieri. Al confronto hanno... 🔗 Leggi su Formiche.net

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