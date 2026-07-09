TeatroBasilica presenta Minima | l’ottava stagione riparte dall’infinitesimale

Da ezrome.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il TeatroBasilica di Roma annuncia l’inizio dell’ottava stagione, intitolata MINIMA: l’infinitesimale che resta. La programmazione si concentra su spettacoli che esplorano temi legati all’infinitesimale. L’apertura è prevista per questa stagione, con eventi e rappresentazioni in programma nei prossimi mesi. La stagione rappresenta un nuovo ciclo di attività per il teatro, che si propone di offrire agli spettatori un calendario di spettacoli dedicati a questo tema.

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Un nuovo inizio nel segno dell’infinitesimale. Il TeatroBasilica di Roma si prepara ad accogliere il pubblico per la sua ottava stagione, intitolata MINIMA: l’infinitesimale che resta. Nato nel 2019 nel cuore della Capitale, in Piazza di Porta San Giovanni, lo spazio si è consolidato come un punto di riferimento vitale per la comunità teatrale, forte delle sue cento poltroncine rosse e di un approccio rigoroso alla ricerca scenica. Sotto la direzione artistica di Alessandro Di Murro e Daniela Giovanetti, affiancati dall’organizzazione del Gruppo della Creta, la nuova programmazione si interroga su ciò che è destinato a sopravvivere nel tempo. La riflessione alla base di Minima parte dall’assunto che, in un’epoca dominata dai grandi eventi e dai drammi macroscopici, sia il microscopico della quotidianità a far deragliare l’esistenza umana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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