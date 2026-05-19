Al via l' ottava stagione di Piazzetta Bagnasco gemellaggi con L' Efebo d' oro e Etna Book

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte l'ottava stagione di Piazzetta Bagnasco, che quest'anno stringe collaborazioni con eventi come L'Efebo d'Oro e Etna Book. La manifestazione ha già raccolto l'eredità di un'edizione passata che ha visto la realizzazione di sessanta appuntamenti, coinvolgendo un pubblico variegato. L'obiettivo è quello di consolidare quanto ottenuto in passato, ampliando le attività e mantenendo alto l'interesse degli spettatori. La programmazione si svolge in un clima di continuità, con attenzione alle nuove proposte e alle collaborazioni con altri eventi culturali.

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Piazzetta Bagnasco riparte con la voglia di riconfermare il consenso delle stagioni precedenti, mettendo a frutto e potenziando i risultati dell’edizione 2025 che si è conclusa con 60 eventi capaci di coinvolgere un pubblico quanto più eterogeneo possibile. Si parte giovedì 21 con la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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