Dopo dodici anni, “I Cesaroni” sono tornati su Canale 5 con la settima stagione, diretta da Claudia Amendola. Tuttavia, gli ascolti sono risultati molto bassi, portando alla decisione di non proseguire con l’ottava stagione. La nuova stagione ha registrato numeri insufficienti rispetto alle aspettative, e questa situazione ha determinato la sospensione del progetto. La serie, considerata un classico della televisione italiana, non ha ottenuto il riscontro sperato dal pubblico.

Dopo dodici anni “I Cesaroni” sono tornati su Canale 5 con la settima stagione diretta da Claudia Amendola. Una serie cult che è stata accolta al debutto con ottimi ascolti, 3.486.000 spettatori e il 22,6% di share, numeri però prima calati e poi diventati allarmanti con il passare delle settimane. L’ultima puntata in onda lunedì scorso ha ottenuto solo 2.164.000 spettatori con il 13% di share, ascolti che fanno pensare a una chiusura definitiva della serie, allontanando del tutto l’ipotesi di realizzare l’ottava stagione. Mediaset da fine aprile, complice i risultati ottenuti, ha deciso di cambiare la programmazione della fiction trasmettendo un solo episodio, in onda tra le 22 e le 23, subito dopo “La Ruota della Fortuna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I Cesaroni” sono tornati su Canale 5, ma la nuova stagione della serie cult è un flop: “Ascolti allarmanti, salta l’ottava stagione”

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