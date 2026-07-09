Targhe Tenco 2026 a Caparezza Carmen Consoli ed Emma Nolde | tutti i vincitori
I vincitori delle Targhe Tenco 2026 sono stati annunciati: Caparezza, Carmen Consoli, Piji, Emma Nolde e Avincola. A ciascuno di loro sono stati assegnati i premi dai giurati. Inoltre, è stato riconosciuto un album dedicato a Ivan Graziani. La premiazione ha coinvolto diverse categorie e artisti.
Sono stati annunciati i vincitori delle Targhe Tenco 2026: Caparezza, Carmen Consoli, Piji, Emma Nolde, Avincola e un album dedicato a Ivan Graziani si sono aggiudicati i voti dei giurati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
TARGHE TENCO 2026, TUTTE LE NOMINATION
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