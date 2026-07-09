Targhe Tenco 2026 tutti i vincitori | da Caparezza a Carmen Consoli

Da panorama.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state rese note oggi le opere vincitrici delle TARGHE TENCO 2026: Migliore album in assoluto  –  Orbit Orbit   di Caparezza; Migliore album in dialetto  –  Amuri Luci  di Carmen Consoli; Migliore album opera prima  –  Sta registrando audio.  diPiji; Migliore album di interprete  –  Avincola can ta Carella di Avincola; Migliore canzone singola  –  Quello che deve essere sarà  di Emma Nolde; Migliore album a progetto  –  80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)  prodotto da Filippo Graziani. Caparezza  con l’album   Orbit Orbit   (BMG)   si aggiudica la targa del  MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO  con 57 voti. Gli altri finalisti, in ordine di... 🔗 Leggi su Panorama.it

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