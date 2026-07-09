Sono state rese note oggi le opere vincitrici delle TARGHE TENCO 2026: Migliore album in assoluto – Orbit Orbit di Caparezza; Migliore album in dialetto – Amuri Luci di Carmen Consoli; Migliore album opera prima – Sta registrando audio. diPiji; Migliore album di interprete – Avincola can ta Carella di Avincola; Migliore canzone singola – Quello che deve essere sarà di Emma Nolde; Migliore album a progetto – 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) prodotto da Filippo Graziani. Caparezza con l’album Orbit Orbit (BMG) si aggiudica la targa del MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO con 57 voti. Gli altri finalisti, in ordine di... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Targhe Tenco 2026, tutti i vincitori: da Caparezza a Carmen Consoli

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Targhe Tenco 2026 a Caparezza, Carmen Consoli ed Emma Nolde: tutti i vincitoriI vincitori delle Targhe Tenco 2026 sono stati annunciati: Caparezza, Carmen Consoli, Piji, Emma Nolde e Avincola.

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Targhe Tenco 2026: Caparezza vince per il miglior disco, Carmen Consoli è la migliore opera in dialetto e per la miglior canzone spicca Emma Tolde https://t.co/sYpHhYYnhT via @fattoquotidiano - X x.com

Targhe Tenco 2026: i dischi e le canzoni vincitoriRisultato record nella fase del ballottaggio, con la partecipazione di 245 votanti. Il prestigioso riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 a I migliori dischi dell’anno di canzone ... rockol.it

Targhe Tenco 2026 a Caparezza, Carmen Consoli ed Emma Nolde: tutti i vincitoriSono stati annunciati i vincitori delle Targhe Tenco 2026: Caparezza, Carmen Consoli, Piji, Emma Nolde, Avincola e un album dedicato a Ivan Graziani si ... fanpage.it

Orbit Orbit candidato come miglior Album dell'anno (Premio Tenco) reddit