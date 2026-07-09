Targhe Tenco 2026 vincono Caparezza Carmen Consoli ed Emma Nolde Sorpresa per la migliore opera prima

Il Club Tenco ha comunicato i nomi dei vincitori delle Targhe 2026. Caparezza torna a vincere nella categoria Miglior album in assoluto grazie a Orbit Orbit, si tratta della seconda volta che il cantautorapper pugliese trionfa, dodici anni fa era arrivato a meta con Museica. Una vittoria già ampiamente annunciata dato il clamore attorno ad un’opera considerata da pubblico e critica all’unanimità assolutamente eccellente, un viaggio intimista, letterario e futurista in puro stile Caparezza. Nessuno credeva troppo nelle chance di Erica Boschiero, ma Madame, Mauro Ermanno Giovanardi e Andrea Laszlo De Simone erano candidati del tutto credibili.... 🔗 Leggi su Open.online

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