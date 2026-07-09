Targhe Tenco 2026 | Caparezza vince per il miglior disco Carmen Consoli è la migliore opera in dialetto e per la miglior canzone spicca Emma Tolde

Da ilfattoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Caparezza ha vinto il premio come miglior artista con il suo disco, mentre Carmen Consoli si è aggiudicata il riconoscimento come migliore interpretazione in dialetto. Emma Tolde ha ottenuto il premio per la miglior canzone. Le Targhe Tenco 2026 sono state annunciate oggi, giovedì 9 luglio, e riconoscono i migliori dischi di canzone d’autore pubblicati tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026. Le opere premiate sono state rese disponibili al pubblico durante questo periodo.

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Sono state annunciate oggi, giovedì 9 luglio, le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2026, che vengono assegnato dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (per le Targhe 2026 resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1 giugno 2025 al 31 maggio 2026). Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuri formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori, scelti dal Club Tenco. Il Migliore album in assoluto è “Orbit Orbit” di Caparezza; Migliore album in dialetto “Amuri Luci” di Carmen Consoli; Migliore album opera prima “Sta registrando audio.” di Piji; Migliore album di interprete “Avincola canta Carella” di Avincola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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