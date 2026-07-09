Targhe Tenco 2026 | Caparezza vince per il miglior disco Carmen Consoli è la migliore opera in dialetto e per la miglior canzone spicca Emma Tolde

Notizia in breve

Caparezza ha vinto il premio come miglior artista con il suo disco, mentre Carmen Consoli si è aggiudicata il riconoscimento come migliore interpretazione in dialetto. Emma Tolde ha ottenuto il premio per la miglior canzone. Le Targhe Tenco 2026 sono state annunciate oggi, giovedì 9 luglio, e riconoscono i migliori dischi di canzone d’autore pubblicati tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026. Le opere premiate sono state rese disponibili al pubblico durante questo periodo.