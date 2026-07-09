Taranto uccisero uno degli assassini del carabiniere Legrottaglie | chiesta l' archiviazione per due poliziotti

Notizia in breve

Due poliziotti coinvolti nel caso sono stati indicati come estranei ai fatti e la loro posizione sarà valutata dal giudice. La Procura di Taranto ha presentato una richiesta di archiviazione, evidenziando che non ci sono elementi sufficienti per procedere contro di loro. La decisione finale spetterà al giudice, che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta. La vicenda riguarda l’uccisione di uno degli autori dell’assassinio di un carabiniere.