Taranto uccisero uno degli assassini del carabiniere Legrottaglie | chiesta l' archiviazione per due poliziotti
Due poliziotti coinvolti nel caso sono stati indicati come estranei ai fatti e la loro posizione sarà valutata dal giudice. La Procura di Taranto ha presentato una richiesta di archiviazione, evidenziando che non ci sono elementi sufficienti per procedere contro di loro. La decisione finale spetterà al giudice, che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta. La vicenda riguarda l’uccisione di uno degli autori dell’assassinio di un carabiniere.
L’ultima parola toccherà al gip del tribunale di Taranto. Per ora, la pm Francesca Paola Ranieri della Procura ionica ha chiesto l’archiviazione dall’accusa di omicidio colposo di Giuseppe Cavallo e Ivan Lupoli, i due poliziotti di Grottaglie coinvolti nel conflitto a fuoco nel quale morì Michele Mastropietro, considerato l’autore dell’omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie. I due agenti del commissariato di Grottaglie, nel giugno dell’anno scorso, erano stati iscritti nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. All’epoca dei fatti la decisione della Procura suscitò ampie polemiche da parte dei sindacati di polizia, alle quali aderì anche il ministro Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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