La Procura di Taranto ha chiesto l’archiviazione per due agenti coinvolti nell’omicidio Legrottaglie. La decisione, ancora da ufficializzare, riguarda i poliziotti che avevano operato sul luogo dell’intervento. La richiesta di archiviazione viene vista come un passo che alleggerisce le tensioni e restituisce serenità ai due agenti, che avevano già subito pressioni durante le indagini. La vicenda rimane sotto esame in attesa di eventuali decisioni ufficiali.

Tarantini Time Quotidiano “La richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti dei due poliziotti del Commissariato di Grottaglie rappresenta una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e che restituisce serenità a due servitori dello Stato rimasti per oltre un anno sotto il peso di un’indagine particolarmente delicata.” È il commento di Fabio Conestà, segretario generale del MOSAP (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia), dopo la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nei confronti degli agenti coinvolti nel conflitto a fuoco del 12 giugno 2025, successivo all’omicidio del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Omicidio Legrottaglie, Conestà (MOSAP): “La richiesta di archiviazione restituisce serenità a due poliziotti che hanno servito lo Stato”

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