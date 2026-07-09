La Procura di Taranto ha chiesto l’archiviazione del procedimento nei confronti di due agenti coinvolti in una sparatoria avvenuta dopo l’omicidio di un carabiniere. La richiesta di archiviazione riguarda Ivan Lupoli e Giuseppe Cavallo. La sparatoria si è verificata in seguito all’evento omicidiario e ora si attende la decisione del giudice. La procura non ha ulteriori dettagli disponibili sui motivi della richiesta di archiviazione.

Tarantini Time Quotidiano La Procura della Repubblica di Taranto ha chiesto l’archiviazione del procedimento aperto nei confronti dei due agenti della Polizia di Stato che, il 12 giugno 2025, intervennero durante l’inseguimento di Michele Mastropietro, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. I due poliziotti, Giuseppe Cavallo e Ivan Lupoli, entrambi in servizio all’epoca dei fatti presso il Commissariato di Grottaglie, erano stati iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di eccesso colposo, a seguito del ferimento mortale di Mastropietro durante l’operazione conclusiva dell’inseguimento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sparatoria dopo omicidio carabiniere, chiesta archiviazione per Ivan Lupoli e Giuseppe Cavallo

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