Tutto è pronto, nella splendida cornice di Taormina, per la seconda edizione del Taormina Sport Festival, l'evento dedicato ai grandi protagonisti dello sport italiano che si svolgerà nella serata di sabato 11 luglio presso il Palazzo dei Congressi. Tra i premiati di questa edizione ci sono numerosi campioni, partendo da quelli del mondo del calcio (ci sarà Sebastian Frey), fino a quelli di atletica leggera (con Manuela Levorato, vice-presidente Fidal), tennis (attesa Francesca Schiavone), pallanuoto, tiro a volo, jiu jitsu, ciclismo, karate e nuoto sincronizzato artistico. Tra le personalità premiate, i manager Pietro Lo Monaco e Mauro... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Taormina Sport Festival: fra i premiati quest'anno Schiavone, Levorato e Frey

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