Libri e autori tra i luoghi della Valtrebbia | anche quest’anno torna il Festival TempEstiva

Anche nel 2026, si svolgerà il Festival TempEstiva in Val Trebbia, una rassegna culturale promossa dal Comune di Gazzola e organizzata dalla Biblioteca comunale in collaborazione con l’associazione Trebbiashire. Durante i mesi estivi, il festival porterà nel territorio alcuni tra i più noti autori italiani e internazionali. La manifestazione si svolge nei luoghi della valle, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati di letteratura.

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