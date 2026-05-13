Libri e autori tra i luoghi della Valtrebbia | anche quest’anno torna il Festival TempEstiva
Anche nel 2026, si svolgerà il Festival TempEstiva in Val Trebbia, una rassegna culturale promossa dal Comune di Gazzola e organizzata dalla Biblioteca comunale in collaborazione con l’associazione Trebbiashire. Durante i mesi estivi, il festival porterà nel territorio alcuni tra i più noti autori italiani e internazionali. La manifestazione si svolge nei luoghi della valle, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati di letteratura.
Torna anche nel 2026 TempEstiva - Festival in Val Trebbia, la rassegna culturale promossa dal Comune di Gazzola e organizzata dalla Biblioteca comunale in collaborazione con l’associazione Trebbiashire, che nei mesi estivi porterà sul territorio alcuni tra i più apprezzati autori del panorama.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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