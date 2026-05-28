Festival della Serie A la Lega dei Collezionisti espone a Parma anche quest’anno | i dettagli

Da calcionews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Lega dei Collezionisti organizza anche quest’anno il Festival della Serie A a Parma. L’evento prevede l’esposizione di memorabilia e oggetti legati al calcio, con la partecipazione di collezionisti e appassionati. La manifestazione si svolge in una location dedicata e durerà più giorni. La Lega ha diffuso un comunicato con i dettagli sull’organizzazione e le modalità di accesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bremer via dalla Juve per l’Inter? I retroscena sull’affare saltato e le dichiarazioni al veleno che tornerebbero d’attualità Brunello Cucinelli: «Per rinascere il calcio italiano deve puntare sui giovani. Malagò uomo giusto» Massimo Bonini: «L’Heysel è stato un incubo, c’erano stati già dei segnali. Provo una profonda disperazione» Bergomi: «Chivu bravissimo, sa conquistare i giocatori. Lautaro è un capitano vero» Pirlo: «Il calcio italiano è molto indietro. Oggi giocherei di sicuro in Premier» Iraola lascia il Bournemouth: «Penso di essermela goduta. Spero davvero che il club continui ad andare nella giusta direzione» Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

festival della serie a la lega dei collezionisti espone a parma anche quest8217anno i dettagli
© Calcionews24.com - Festival della Serie A, la Lega dei Collezionisti espone a Parma anche quest’anno: i dettagli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sansepolcro sarà, anche quest’anno, tra i protagonisti della decima edizione del Festival dei Cammini di FrancescoSansepolcro partecipa anche quest’anno alla decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, che si svolge in diverse località.

Libri e autori tra i luoghi della Valtrebbia: anche quest’anno torna il Festival TempEstivaAnche nel 2026, si svolgerà il Festival TempEstiva in Val Trebbia, una rassegna culturale promossa dal Comune di Gazzola e organizzata dalla...

Temi più discussi: Torna il Festival della Serie A a Parma, ecco quando sarà svelato il nuovo calendario; Parma cuore della Serie A: dal 5 al 7 giugno torna il Festival; Oggi si svela la 3ª edizione del Festival della Serie A; FESTIVAL DELLA SERIE A (PRESENTAZIONE) – diretta streaming.

festival della serie festival della serie aPresentazione calendario Serie A 2026-27: tutto quello che c'è da sapereCome noto, venerdì 5 giugno, a partire dalle 18.30, si alzerà il velo sulla Serie A 2026-27 con la presentazione del calendario del prossimo campionato che andrà in scena nella splendida cornice del ' ... msn.com

festival della serie festival della serie aIl Festival della Serie A a Parma per il terzo anno consecutivo -VideointervisteUna foto della scorsa edizione del Festival. Il festival della serie A potrà essere un’occasione di confronto per rilanciare il movimento calcio italiano, crediamo di poter dare il nostro contributo, ... gazzettadiparma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web