Festival della Serie A la Lega dei Collezionisti espone a Parma anche quest’anno | i dettagli
La Lega dei Collezionisti organizza anche quest’anno il Festival della Serie A a Parma. L’evento prevede l’esposizione di memorabilia e oggetti legati al calcio, con la partecipazione di collezionisti e appassionati. La manifestazione si svolge in una location dedicata e durerà più giorni. La Lega ha diffuso un comunicato con i dettagli sull’organizzazione e le modalità di accesso.
Bremer via dalla Juve per l’Inter? I retroscena sull’affare saltato e le dichiarazioni al veleno che tornerebbero d’attualità Brunello Cucinelli: «Per rinascere il calcio italiano deve puntare sui giovani. Malagò uomo giusto» Massimo Bonini: «L’Heysel è stato un incubo, c’erano stati già dei segnali. Provo una profonda disperazione» Bergomi: «Chivu bravissimo, sa conquistare i giocatori. Lautaro è un capitano vero» Pirlo: «Il calcio italiano è molto indietro. Oggi giocherei di sicuro in Premier» Iraola lascia il Bournemouth: «Penso di essermela goduta. Spero davvero che il club continui ad andare nella giusta direzione» Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie e thread social correlati
Sansepolcro sarà, anche quest’anno, tra i protagonisti della decima edizione del Festival dei Cammini di FrancescoSansepolcro partecipa anche quest’anno alla decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, che si svolge in diverse località.
Libri e autori tra i luoghi della Valtrebbia: anche quest’anno torna il Festival TempEstivaAnche nel 2026, si svolgerà il Festival TempEstiva in Val Trebbia, una rassegna culturale promossa dal Comune di Gazzola e organizzata dalla...
Temi più discussi: Torna il Festival della Serie A a Parma, ecco quando sarà svelato il nuovo calendario; Parma cuore della Serie A: dal 5 al 7 giugno torna il Festival; Oggi si svela la 3ª edizione del Festival della Serie A; FESTIVAL DELLA SERIE A (PRESENTAZIONE) – diretta streaming.
Cannes, al Martinez tutto pronto per le riprese di The White Lotus 4. Si gira sulla Croisette, finito il festival del cinema l'iconico hotel e' set della serie Hbo. #ANSA x.com
Pillola della puntata di Fantini Club Live del 25 maggio 2026 dal titolo Il Festival della Serie A con Michele Guerra e Claudio Rinaldi. Chi volesse rivedere l’intera puntata può consultarla sulla home page del sito https://www.youtube.com/live/dY_kXTdfeYQ?f facebook
Forza Horizon 6: Screenshot ufficiali delle auto premi della playlist del festival della serie 1, auto DLC e auto del Car Pass reddit
Presentazione calendario Serie A 2026-27: tutto quello che c'è da sapereCome noto, venerdì 5 giugno, a partire dalle 18.30, si alzerà il velo sulla Serie A 2026-27 con la presentazione del calendario del prossimo campionato che andrà in scena nella splendida cornice del ' ... msn.com
Il Festival della Serie A a Parma per il terzo anno consecutivo -VideointervisteUna foto della scorsa edizione del Festival. Il festival della serie A potrà essere un’occasione di confronto per rilanciare il movimento calcio italiano, crediamo di poter dare il nostro contributo, ... gazzettadiparma.it