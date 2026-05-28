Festival della Serie A la Lega dei Collezionisti espone a Parma anche quest’anno | i dettagli

Notizia in breve

La Lega dei Collezionisti organizza anche quest’anno il Festival della Serie A a Parma. L’evento prevede l’esposizione di memorabilia e oggetti legati al calcio, con la partecipazione di collezionisti e appassionati. La manifestazione si svolge in una location dedicata e durerà più giorni. La Lega ha diffuso un comunicato con i dettagli sull’organizzazione e le modalità di accesso.