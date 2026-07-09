Tanti concerti feste e film sotto le stelle | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia sono in programma numerosi eventi all’aperto, tra cui concerti, feste e proiezioni cinematografiche. A Albino si svolge l’evento Spritz&Burger, mentre a ChorusLife si tiene il Festival Mediterraneo. La Festa alla Madonna della Castagna si svolge in diverse località, e ci sono anche iniziative di cinema all’aperto e la Festa del Bersagliere. Questi appuntamenti offrono intrattenimento e socializzazione in diverse zone della provincia.

Spritz&Burger ad Albino, il Festival Mediterraneo a ChorusLife, la Festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, la Festa del Bersagliere a Calcinate, il tributo ai Linkin Park al Revel Summer Festival di Treviglio, la sagra della sardina a Tavernola Bergamasca, l’omaggio ai Led Zeppelin a “Nochinfest” di Bolgare, il tributo ai Pink Floyd ad “Amici in Festa” di Grassobbio, il tributo ai Pinguini Tattici Nucleari a “EstaFestaRock” di Montello, Almenno Summer festival, Beer Fest Villongo, i burattini a Leffe e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 9 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagn a. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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