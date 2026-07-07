Tante feste Gianluca Gotto e concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative tra feste, concerti e eventi culturali. Al Lazzaretto si tiene un incontro con lo scrittore e blogger Gianluca Gotto. A Albino si può partecipare a uno spettacolo di cinema all’aperto e gustare uno Spritz&Burger. La Festa alla Madonna della Castagna e l’evento Amici in Festa sono altre manifestazioni in programma nella zona.

Lo scrittore e blogger Gianluca Gotto al Lazzaretto, la Festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, Spritz&Burger ad Albino, Amici in Festa a Grassobbio, EstaFesta Rock a Montello, Almenno Summer festival, il neuroscienziato Stefano Mancuso a Sarnico, il gruppo di lettura a Bottanuco, concerti, il reading “Silenzio in Emilia” a Casnigo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 7 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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