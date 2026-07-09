Un tamponamento tra due auto si è verificato all’interno della galleria San Nicola sull’autostrada A19 tra Palermo e Catania. L’incidente si è verificato al chilometro 114,700 e ha causato code temporanee nel tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non si segnalano feriti gravi. La circolazione è rallentata in entrambe le direzioni finché non sono state rimosse le vetture coinvolte.

A causa di un tamponamento che ha coinvolto due automobili all'interno della galleria San Nicola, si registrano momentanee code al km 114,700 dell'autostrada A19 "Palermo-Catania", nel territorio di Enna. Traffico rallentato Lo rende noto Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tamponamento in galleria sull'A19: traffico in coda in Sicilia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Auto in fiamme sull’A22 e traffico paralizzato: quattro chilometri di codaUn’auto ha preso fuoco sulla corsia sud dell’A22, causando l’interruzione del traffico.

Incendio sull'A27, auto in fiamme in galleria tra Vittorio Veneto Sud e Nord: traffico in tilt e code chilometricheUn incendio ha coinvolto un veicolo lungo l'A27, nella galleria tra Vittorio Veneto Sud e Nord, nel tardo pomeriggio di sabato 27 giugno 2026.

Temi più discussi: Maxi tamponamento tra 5 mezzi a Celle Ligure e incidente a Busalla, casello chiuso per 4 ore; Tamponamento sulla A10 Genova-Savona, fino a 8 km di coda; Caos sulla Valsugana: due incidenti in pochi chilometri mandano in tilt il traffico in entrambe le direzioni; Incidente in Tangenziale direzione A14, tamponamento tra tre mezzi: temporanea chiusura e incolonnamenti.

Tamponamento in galleria sull'A19: traffico in coda in SiciliaL'incidente ha coinvolto due automobili all'interno della galleria San Nicola. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per gestire la viabilità e ripristinare la normale circ ... msn.com

Tamponamento tra quattro auto e un camion nella galleria Pecorile sull'A10 a Celle: traffico in tilt dlvr.it/TTLpJD - X x.com

Incidente sull’A19: coda per un tamponamento in galleria a EnnaUn tamponamento tra due auto dentro la galleria San Nicola, a Enna, ha creato una lunga coda sull'autostrada A19 Palermo-Catania. meridionews.it