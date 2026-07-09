Tamponamento in galleria sull' A19 | traffico in coda in Sicilia
Un tamponamento tra due auto si è verificato all’interno della galleria San Nicola sull’autostrada A19 tra Palermo e Catania. L’incidente si è verificato al chilometro 114,700 e ha causato code temporanee nel tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non si segnalano feriti gravi. La circolazione è rallentata in entrambe le direzioni finché non sono state rimosse le vetture coinvolte.
A causa di un tamponamento che ha coinvolto due automobili all'interno della galleria San Nicola, si registrano momentanee code al km 114,700 dell'autostrada A19 "Palermo-Catania", nel territorio di Enna. Traffico rallentato Lo rende noto Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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