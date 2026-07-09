Gianmarco Tamberi torna in gara! Colpo di scena | Diamond League a Montecarlo arrembaggio all’ultimo minuto

Gianmarco Tamberi torna in gara dopo 299 giorni di assenza. L’atleta ha annunciato la partecipazione alla Diamond League di Montecarlo, in programma prossimamente. La sua ultima competizione risale a settembre dello scorso anno. La presenza di Tamberi nel meeting di Montecarlo rappresenta una sorpresa, considerando il lungo stop dovuto a infortuni. La sua partecipazione è stata comunicata a poche ore dall’evento, senza anticipazioni ufficiali.

Gianmarco Tamberi ha annunciato il proprio ritorno in gara a 299 giorni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica. Lo scorso settembre venne eliminato nelle qualificazioni dei Mondiali di Tokyo (si presentò dopo una stagione tribolata e con poche prove nelle gambe), mentre venerdì 10 luglio sarà in pedana a Montecarlo, dove andrà in scena la decima tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha comunicato la propria presenza all’ultimo minuto, in linea con il suo stile estroso, facendo una bella sorpresa a tutti i suo sostenitori. Il Campione del Mondo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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