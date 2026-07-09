Tamberi torna a saltare a Montecarlo a dieci anni dal grave infortunio | Per la mia rivincita

Gianmarco Tamberi è tornato a competere a Montecarlo, dopo dieci anni dal grave infortunio alla caviglia avvenuto durante una tappa della Diamond League nel 2016. In quell’occasione, tentò di superare i 2,40 metri, superando già il record italiano di 2,39, ma cadde sul saccone e si infortunò seriamente. Questa volta, l’atleta ha partecipato nuovamente alla stessa competizione.

Un ritorno straordinario per Gianmarco Tamberi, che salterà alla tappa della Diamond League di Montecarlo, dove nell’estate del 2016, tentando di rompere il muro di 2,40 (e con in tasca già il record italiano dei 2,39) franò sul saccone e s’infortunò gravemente alla caviglia. Il calvario delle operazioni chirurgiche è storia nota e il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, diede al campione azzurro la giusta rivincita personale e sportiva. Lo dichiara lui direttamente nella sua pagina di Instagram. Di seguito la nota della FIDAL, con i dettagli. ‘Un video pubblicato poche ore fa sulla sua pagina Instagram recitava “Puoi farmi cadere, ma non riuscirai mai a fermarmi”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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