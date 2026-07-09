Gianmarco Tamberi ha annunciato il suo ritorno in gara a Montecarlo, dove si terrà la decima tappa della Wanda Diamond League. L’atleta, campione olimpico e iridato, tornerà in competizione dopo 299 giorni dall’ultima volta, durante le qualificazioni dei Mondiali. La sua partecipazione è prevista per venerdì sera, segnando un ritorno importante per lui dopo quasi un anno di assenza dalle competizioni ufficiali.

Gianmarco Tamberi torna dove tutto, nel bene e nel male, ha cambiato la sua carriera. Il campione olimpico di Tokyo e iridato di Budapest debutterà venerdì sera a Montecarlo, nella decima tappa della Wanda Diamond League, a 299 giorni dall’ultima gara disputata nelle qualificazioni dei Mondiali. Una scelta improvvisa, annunciata in perfetto stile “Gimbo”, tra messaggi social dal sapore di sfida e voglia di ripartire. Montecarlo non è una pedana qualsiasi per Tamberi. Proprio lì, dieci anni fa, visse una delle serate più forti della sua vita sportiva: prima il record italiano a 2,39, poi l’infortunio che gli costò la partecipazione alle Olimpiadi di Rio. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tamberi, ritorno a sorpresa: Montecarlo diventa la pedana della rivincita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sorpresa Tamberi, torna in gara a Montecarlo dopo 299 giorni: “Arrivo per la mia rivincita”Gianmarco Tamberi torna a gareggiare dopo 299 giorni e si presenta inaspettatamente al meeting ‘Herculis’ allo stadio Louis II di Montecarlo.

Tamberi torna a saltare a Montecarlo a dieci anni dal grave infortunio: “Per la mia rivincita”Gianmarco Tamberi è tornato a competere a Montecarlo, dopo dieci anni dal grave infortunio alla caviglia avvenuto durante una tappa della Diamond...

Tamberi ritorno a sorpresa a Montecarlo: che sfida con l’erede Sioli. Non solo Jacobs, ansia per BattoclettiTamberi a sorpresa, rompe il digiuno a Montecarlo: che sfida con l’erede Sioli. Non solo Jacobs, ansia Battocletti ... sport.virgilio.it

Tamberi a sorpresa in gara alla Diamond League di atletica dopo quasi 300 giorni: La mia rivincitaGianmarco Tamberi sarà presente a sorpresa in pedana domani, venerdì 10 luglio, allo stadio Louis II di Montecarlo in una delle tappe della Diamond League ... fanpage.it