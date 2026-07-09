Tamberi ritorno a sorpresa | Montecarlo diventa la pedana della rivincita

Da sportface.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianmarco Tamberi ha annunciato il suo ritorno in gara a Montecarlo, dove si terrà la decima tappa della Wanda Diamond League. L’atleta, campione olimpico e iridato, tornerà in competizione dopo 299 giorni dall’ultima volta, durante le qualificazioni dei Mondiali. La sua partecipazione è prevista per venerdì sera, segnando un ritorno importante per lui dopo quasi un anno di assenza dalle competizioni ufficiali.

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Gianmarco Tamberi torna dove tutto, nel bene e nel male, ha cambiato la sua carriera. Il campione olimpico di Tokyo e iridato di Budapest debutterà venerdì sera a Montecarlo, nella decima tappa della Wanda Diamond League, a 299 giorni dall’ultima gara disputata nelle qualificazioni dei Mondiali. Una scelta improvvisa, annunciata in perfetto stile “Gimbo”, tra messaggi social dal sapore di sfida e voglia di ripartire. Montecarlo non è una pedana qualsiasi per Tamberi. Proprio lì, dieci anni fa, visse una delle serate più forti della sua vita sportiva: prima il record italiano a 2,39, poi l’infortunio che gli costò la partecipazione alle Olimpiadi di Rio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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