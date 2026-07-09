Tamberi a sorpresa in gara alla Diamond League di atletica dopo quasi 300 giorni | La mia rivincita

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo quasi 300 giorni, Gianmarco Tamberi torna a gareggiare in una tappa della Diamond League di atletica a Montecarlo. La sua presenza è stata annunciata all’ultimo momento e si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 10 luglio allo stadio Louis II. L’atleta italiano è atteso sulla pedana per competere in una delle manifestazioni più importanti del circuito internazionale.

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Gianmarco Tamberi sarà presente a sorpresa in pedana domani, venerdì 10 luglio, allo stadio Louis II di Montecarlo in una delle tappe della Diamond League di atletica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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