Tamberi a sorpresa in gara alla Diamond League di atletica dopo quasi 300 giorni | La mia rivincita
Dopo quasi 300 giorni, Gianmarco Tamberi torna a gareggiare in una tappa della Diamond League di atletica a Montecarlo. La sua presenza è stata annunciata all’ultimo momento e si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 10 luglio allo stadio Louis II. L’atleta italiano è atteso sulla pedana per competere in una delle manifestazioni più importanti del circuito internazionale.
Gianmarco Tamberi sarà presente a sorpresa in pedana domani, venerdì 10 luglio, allo stadio Louis II di Montecarlo in una delle tappe della Diamond League di atletica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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