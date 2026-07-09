Tamberi a sorpresa in gara alla Diamond League di atletica dopo quasi 300 giorni | La mia rivincita

Notizia in breve

Dopo quasi 300 giorni, Gianmarco Tamberi torna a gareggiare in una tappa della Diamond League di atletica a Montecarlo. La sua presenza è stata annunciata all’ultimo momento e si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 10 luglio allo stadio Louis II. L’atleta italiano è atteso sulla pedana per competere in una delle manifestazioni più importanti del circuito internazionale.