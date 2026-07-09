Tajani su libera professione medici ed Enpam | No a visione statalista

Da lapresse.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro degli Esteri ha affermato che non si vuole adottare una visione statalista sulla libera professione dei medici e odontoiatri. La dichiarazione è stata pronunciata durante un convegno organizzato dalla Federazione degli Ordini dei medici e odontoiatri, cui erano presenti professionisti del settore.

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Non usa giri di parole il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla platea di medici e odontoiatri riuniti a convegno dalla Fnomceo (Federazione degli Ordini dei medici e degli odontoiatri), all’Accademia di San Luca, per parlare del presente e del futuro della professione. “Io non ho certamente una visione statalista del medico o dell’odontoiatra”, chiarisce Tajani. “Noi siamo il Paese delle libere professioni, e credo che il medico e l’odontoiatra debbano continuare a essere dei liberi professionisti. Che erogano un servizio pubblico, ma sempre liberi professionisti devono essere. Allora, la libera professione deve essere assolutamente tutelata”, ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Tajani su libera professione medici ed Enpam: “No a visione statalista”
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