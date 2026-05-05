Bocchi | Verificare il rapporto tra attività istituzionale e libera professione dei medici dell' Azienda ospedaliero-universitaria

La regione ha richiesto di verificare il rapporto tra le attività istituzionali e la libera professione intramuraria svolta dai medici dell'azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Questa richiesta arriva in seguito a una comunicazione ufficiale del rappresentante del personale medico, che ha sottolineato la necessità di controlli più accurati sulle attività svolte dai professionisti all’interno della struttura. La verifica mira a chiarire eventuali sovrapposizioni tra i due ambiti.

La Regione verifichi il rapporto tra attività istituzionale e libera professione intramuraria (Alpi) dei medici in servizio all'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Con un'interrogazione Priamo Bocchi (FdI) chiede di segnalare eventuali situazioni di squilibrio, in particolare nei casi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Tommaso Fiazza: "Chiarezza sull'incarico di direttore della nuova unità complessa dell'Azienda ospedaliero-universitaria"La giunta chiarisca le tempistiche di assegnazione dell'incarico di direttore della nuova Unità operativa complessa di chirurgia generale e alte vie... 'World's Best Hospitals 2026': Newsweek premia l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche a livello mondialeANCONA – Indicatori di qualità, raccomandazioni da parte dei colleghi, esperienze ed esiti riferiti dai pazienti ricoverati. Approfondimenti e contenuti Totti scrive (in privato) a Francesca Tocca? L'indiscrezione e il rapporto con Noemi BocchiNon una foto rubata né un avvistamento pubblico, ma una serie di messaggi rimasti senza risposta. È questo il dettaglio che riporta Francesco Totti al centro del gossip. Secondo quanto riportato dal ... gazzetta.it Chanel Totti e il rapporto complicato con Francesco Totti. C’entra Noemi BocchiUn rapporto complicato, fra padre e figlia, fatto di avvicinamenti e allontanamenti. Sarebbe questo il legame fra Francesco Totti e Chanel, sua secondogenita, con cui l’ex calciatore della Roma ... dilei.it