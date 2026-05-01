In occasione del Primo maggio, è stata annunciata una misura che prevede un sostegno economico fino a 120.000 euro rivolta a medici, odontoiatri e studenti di medicina. La decisione mira a offrire un aiuto diretto alle categorie coinvolte nel settore sanitario. La cifra è destinata a favorire le attività professionali e a sostenere i futuri medici e odontoiatri nel loro percorso lavorativo.

Una novità concreta per sostenere il lavoro dei medici, degli odontoiatri e dei futuri professionisti. In occasione del Primo maggio Enpam ha lanciato un bando per la concessione di prestiti d’onore fino a 120mila euro a interessi zero. L’ Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri ha stanziato complessivamente 900mila euro per pagare gli interessi e le spese relative a questi prestiti d’onore. Sarà possibile fare domanda fino a mezzogiorno del 10 settembre 2026. I nuovo bando Primo maggio. Il bando prevede diverse linee di intervento e coinvolge anche gli aspiranti ‘camici bianchi’. Gli studenti iscritti al...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo maggio e salute, da Enpam fino a 120mila euro per sostenere il lavoro di medici e dentisti

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Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com