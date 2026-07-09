Nella sesta tappa del Tour de France, Tadej Pogacar ha attaccato sulla penultima salita e ha vinto la frazione. In classifica generale, il ciclista sloveno guida con quasi tre minuti di vantaggio sul secondo classificato, un ciclista danese. La corsa ciclistica più importante al mondo vede Pogacar dominare la gara con questa vittoria, consolidando la sua posizione in classifica. La tappa si è conclusa con la vittoria di Pogacar dopo un attacco deciso a circa 43 chilometri dal traguardo.

Ha attaccato sulla penultima salita e in classifica generale è primo con quasi tre minuti sul secondo, che tanto per cambiare è il danese Jonas Vingegaard Nella sesta tappa del Tour de France, la corsa ciclistica più importante al mondo, il ciclista sloveno Tadej Pogacar ha attaccato quando mancavano circa 43 chilometri al traguardo e ha stravinto. Pogacar ha staccato tutti i suoi rivali sulla salita del Tourmalet, una delle più difficili e storiche del Tour de France, per poi incrementare il suo vantaggio sulla successiva discesa e sulla salita finale con arrivo a Gavarnie-Gèdre, sui Pirenei, la catena montuosa che sta tra Francia e Spagna. È la sua 23esima vittoria di tappa al Tour de France, una corsa di cui ha vinto quattro volte la classifica generale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tadej Pogacar ha stravinto la sesta tappa del Tour de France

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ordine d’arrivo Tour de France 2026, terza tappa: Tadej Pogacar trionfa a Les AnglesNella terza tappa del Tour de France 2026, da Granollers a Les Angles, lunga 195,9 chilometri, Tadej Pogacar ha vinto la frazione.

Tour de France 2026, Pogacar mostra i muscoli nella tappa 3: vittoria e maglia. La classifica: Vingegaard appaiato a TadejNella terza tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto la frazione e indossato la maglia gialla.

Temi più discussi: Pogacar mette al tappeto Vingegaard nel primo vero round sul Tourmalet; Il Tour de France oltre Tadej Pogacar; Torstein Træen: Bella prima giornata in maglia gialla, temo la tappa di domani; Tour de France, il programma completo: dove vederlo in tv (anche in chiaro), le tappe e i favoriti. Domani il via a Barcellona.

Tadej Pogacar ha stravinto la sesta tappa del Tour de FranceHa attaccato sulla penultima salita e in classifica generale è primo con quasi tre minuti sul secondo, che tanto per cambiare è il danese Jonas Vingegaard ... ilpost.it

Pogacar vince la sesta tappa del Tour de France, che show sul Tourmalet: lo sloveno si prende la maglia giallaTadej fenomenale, in salita ma soprattutto in discesa. Nessuna speranza per tutti i big, con Vingegaard che arriva secondo staccato di oltre due minuti ... corriere.it