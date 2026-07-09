Sequestrati 380mila euro in un’indagine sul Superbonus, che coinvolge cinque persone. L’inchiesta riguarda un’impresa edile accusata di aver realizzato lavori di riqualificazione energetica solo sulla carta, con l’obiettivo di creare crediti fiscali falsi da rivendere in modo illecito. Le attività investigative hanno portato al sequestro di beni e somme di denaro ritenute provento di truffa. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e altri coinvolgimenti.

Grosseto, 9 luglio 2026 – Lavori di riqualificazione energetica solo sulla carta, con l'unico obiettivo di generare crediti fiscali inesistenti da trasformare rapidamente in denaro contante. È quanto emerge dall’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Grosseto, che ha portato al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 380mila euro e all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone. L'indagine. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Grosseto su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Superbonus: truffa messa in atto dall’impresa edile, sequestro da 380mila euro. Cinque indagati

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