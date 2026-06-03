Ennesima truffa del Superbonus 110% | sequestrati 240mila euro ad un' impresa edile
La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 240 mila euro a un'impresa edile nell'ambito di un’indagine sul Superbonus 110%. Su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, il sequestro preventivo mira a confiscare i proventi di un presunto reato. L’operazione fa parte di una serie di interventi mirati a contrastare truffe legate a questa misura fiscale. Non sono state rese note ulteriori informazioni sul procedimento.
La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, anche per equivalente, nei confronti di un'impresa edile. Il provvedimento, eseguito dai militari della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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