Cinque persone sono state denunciate tra Torino, Milano e Napoli nell’ambito di un’indagine su una truffa da circa sette milioni di euro legata al Superbonus. Le accuse riguardano principalmente la truffa aggravata per aver ottenuto indebitamente fondi pubblici e l’emissione di documenti falsi. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e beni, mentre le autorità stanno procedendo con le verifiche sulle operazioni finanziarie coinvolte.

Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del "Superbonus 110%". È quanto avrebbe scoperto la Guardia di finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal gip del Tribunale del capoluogo piemontese, su richiesta della Procura della Repubblica., Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico ("Ecobonus") e riduzione del rischio sismico ("Sismabonus") su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Superbonus, truffa da sette milioni: cinque indagati tra Torino, Milano e Napoli

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