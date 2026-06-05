La Corte dei conti dell'Unione Europea ha rilevato che, nonostante siano stati spesi 25 miliardi di euro dal 2014 e il tasso di disoccupazione giovanile sia diminuito dal 20% al 12%, i risultati a lungo termine sui programmi di occupazione giovanile non sono ancora chiari. I fondi sono stati destinati a vari interventi, ma le analisi sugli effetti concreti e duraturi rimangono insufficienti. La relazione evidenzia la mancanza di dati dettagliati per valutare l’efficacia complessiva delle politiche adottate.

Roma, 5 giugno 2026 – Venticinque miliardi di euro spesi dal 2014, il tasso di disoccupazione giovanile sceso dal 20% al 12%, eppure i risultati a lungo termine restano in gran parte sconosciuti. È la conclusione principale di un rapporto pubblicato dalla Corte dei conti europea (ECA), che ha esaminato l’efficacia delle misure finanziate dall’Ue per l’occupazione giovanile in Germania, Spagna e Italia. Nel 2025, i giovani disoccupati nell’Unione europea erano 4,7 milioni, pari all’11,6% della forza lavoro nella fascia 15-29 anni. Nonostante i progressi registrati nell’ultimo decennio, i giovani continuano ad avere una probabilità doppia rispetto alla media di trovarsi senza lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giovani e lavoro, la Corte dei conti UE: Risultati poco chiari nonostante i fondi

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