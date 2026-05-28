La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i rinnovi continui dei contratti a termine nel settore scolastico italiano sono contrari alle norme comunitarie. La decisione riguarda specificamente la gestione del personale ATA, che si trova a lavorare con contratti temporanei ripetuti nel tempo. La sentenza blocca ulteriori rinnovi automatici e richiama l’Italia a rispettare i limiti previsti dalla normativa europea sul lavoro temporaneo.

La gestione del personale ATA nella scuola è finita sotto la lente della magistratura comunitaria. Lo scorso 13 maggio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza resa nella causa C-15525 ha condannato l’Italia per uso sistematico e abusivo dei contratti a tempo determinato nel comparto scolastico, affermando un principio destinato ad avere effetti molto ampi. In sostanza, i contratti precari non possono essere utilizzati per coprire esigenze permanenti e strutturali della pubblica amministrazione. La decisione riguarda il personale ATA — cioè amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici — ma il significato della pronuncia va oltre il singolo settore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Precariato scuola, la Corte Ue boccia i rinnovi infiniti dei contratti a termine in Italia

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