Precariato scuola la Corte Ue boccia i rinnovi infiniti dei contratti a termine in Italia
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i rinnovi continui dei contratti a termine nel settore scolastico italiano sono contrari alle norme comunitarie. La decisione riguarda specificamente la gestione del personale ATA, che si trova a lavorare con contratti temporanei ripetuti nel tempo. La sentenza blocca ulteriori rinnovi automatici e richiama l’Italia a rispettare i limiti previsti dalla normativa europea sul lavoro temporaneo.
La gestione del personale ATA nella scuola è finita sotto la lente della magistratura comunitaria. Lo scorso 13 maggio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza resa nella causa C-15525 ha condannato l’Italia per uso sistematico e abusivo dei contratti a tempo determinato nel comparto scolastico, affermando un principio destinato ad avere effetti molto ampi. In sostanza, i contratti precari non possono essere utilizzati per coprire esigenze permanenti e strutturali della pubblica amministrazione. La decisione riguarda il personale ATA — cioè amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici — ma il significato della pronuncia va oltre il singolo settore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Notizie e thread social correlati
Supplenze ATA, la Corte Ue boccia i contratti a termine. Il Ministero risponde: “Norme vecchie, già avviate iniziative per superare il precariatoLa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso riguardo all'utilizzo dei contratti a termine per il personale ATA nelle scuole.
Abuso dei contratti a termine ATA: la Corte UE condanna ancora l’Italia. Gilda: “Dopo 10 anni nulla è cambiato”La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una nuova sentenza contro l’Italia per aver utilizzato in modo eccessivo contratti a termine nel...
Temi più discussi: Precariato scuola, la Corte Ue boccia i rinnovi infiniti dei contratti a termine in Italia; Precari Ata, Uil Scuola Calabria avvia ricorsi dopo la sentenza della Corte UE; Scuola, ferie docenti con contratti al 30 giugno Anief ricorda le procedure per ricorrere; Precariato ATA, UIL Scuola Calabria avvia tutela legale dopo la sentenza della Corte UE: Ora stabilizzazione e diritti.
Basta precariato nella scuola! La UIL Scuola Calabria lancia il ricorso per i lavoratori ATA dopo la storica sentenza UE! Una decisione fondamentale della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 13 maggio 2026) ha stabilito che il sistema italiano delle suppl facebook
Italia bocciata dalla Corte UE sul precariato ATA: una ferita aperta nella scuola che va sanata x.com
Precari scuola, niente indennità per le ferie a Natale e Pasqua, ecco cosa ha detto la Corte di Cassazione. SPECIALE con Miceli. LIVE Giovedì 28 maggio alle 17:00La Suprema Corte ha parlato. E per i docenti a tempo determinato arrivano tre regole che assomigliano molto a un dietrofront rispetto alla linea garantista degli ultimi anni. orizzontescuola.it
Precari, abuso di contratti a termine anche per il personale Ata: prosegue la battaglia giudiziariaIn questi giorni è stata pubblicata una storica sentenza che rende finalmente giustizia al personale Ata.La sentenza Mascolo Come si ricorderà, la Corte Europea con la sentenza Mascolo del 26 nove ... tecnicadellascuola.it