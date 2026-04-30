Nicolò Bulega a Balaton Park si prepara a riscrivere i record della Superbike

A Balaton Park, Nicolò Bulega si sta preparando a raggiungere nuovi record nel campionato Superbike 2026. Il quarto appuntamento della stagione sta per iniziare, con i piloti pronti a scendere in pista. La manifestazione si svolge in Ungheria, dove Bulega ha già ottenuto buoni risultati nelle gare precedenti. La competizione si svolge su un circuito che si sviluppa lungo diverse curve e rettilinei.

Il Mondiale Superbike 2026 si prepara ad alzare il sipario sul quarto appuntamento. La stagione sembra già avere ampiamente preso una direzione chiarissima e il weekend del Gran Premio di Ungheria sembra ormai avere solo un grande punto di interesse: Nicolò Bulega sarà in grado di andare a riscrivere i record della categoria riservata alle moto derivate di serie? Dopo un avvio di campionato dominato in maniera assoluto con 9 successi in altrettante uscite, il pilota del team Ducati è pronto a fare qualcosa di mai visto prima in superbike. Contando anche la scorsa annata, ovvero da Gara-2 del Gran Premio di Estoril, il pilota classe 1999 ha toccato quota 13 vittorie consecutive.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nicolò Bulega a Balaton Park si prepara a riscrivere i record della Superbike Notizie correlate Superbike, Nicolò Bulega a caccia della tripletta anche a Portimao per scappare via nel MondialeDa venerdì 27 a domenica 29 marzo andrà in scena il weekend di gara del Gran Premio del Portogallo 2026, secondo round stagionale del Mondiale... Leggi anche: Superbike, Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Portimao! Dominio della Ducati in Portogallo Altri aggiornamenti Temi più discussi: SBK 2026. GP di Ungheria a Balaton Park. Nicolò Bulega a caccia di record dove non ha mai vinto; Superbike, Bulega sotto attacco al Balaton Park? Per me è la pista peggiore; SBK, Bulega in Ungheria con due principali avversari: Lecuona e... il Balaton Park; La Superbike torna a Balaton: Bulega pronto a fare la storia in Ungheria. Nicolò Bulega a Balaton Park si prepara a riscrivere i record della superbikeIl Mondiale superbike 2026 si prepara ad alzare il sipario sul suo quarto appuntamento. La stagione sembra già avere ampiamente preso una direzione ... oasport.it Bulega: i record che potrà superare o eguagliare in UngheriaTerminate le prime tre prove del mondiale 2026 di Superbike, sul gradino più alto del podio di tutte le gare è salito sempre lo stesso pilota: Nicolò Bulega. Autore peraltro del miglior tempo in ogni ... formulapassion.it Per ora in SBK c’è un solo dominatore: Nicolò Bulega Riuscirà a continuare la sua striscia vincente Il Round Motul di Ungheria vi aspetta sabato dalle 15:15 con la Race 1. Domenica non perdetevi la Tissot Superpole Race e la Race 2 a partire dalle 14:2 - facebook.com facebook Per ora in SBK c’è un solo dominatore: Nicolò Bulega Riuscirà a continuare la sua striscia vincente Il Round Motul di Ungheria vi aspetta sabato dalle 15:15 con la Race 1. Domenica non perdetevi la Tissot Superpole Race e la Race 2 a partire dalle 14:2 x.com