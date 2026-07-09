Superbike Donington 2026 | info e dove vedere qualifiche e gare in tv e streaming

Il Mondiale Superbike torna in pista a Donington Park nel Regno Unito per l’ottavo round stagionale, a quattro settimane dall’evento di Misano Adriatico. Le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. La competizione si svolge nel fine settimana e coinvolge piloti e team del campionato mondiale di moto. La programmazione dettagliata delle sessioni è disponibile sui siti ufficiali e sui palinsesti televisivi.

A quattro settimane dal precedente appuntamento di Misano Adriatico, il Mondiale Superbike si prepara a riaccendere i motori questo weekend in quel di Donington Park, nel Regno Unito, sede dell’ottavo round stagionale. Dopo aver vinto tutte le gare sin qui disputate in stagione (inclusa la recente Race of Champions del Wdw 2026), il capoclassifica Nicolò Bulega resta indiscutibilmente l’uomo da battere, forte di un margine di 121 punti sulla concorrenza e di un feeling ormai al limite del simbiotico con la sua Panigale V4 R. Come al solito, il suo compagno di box nel team Aruba.it Ducati Iker Lecuona (fresco di paternità e reduce da 18... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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