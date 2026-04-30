Superbike Balaton 2026 | info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming

Il campionato mondiale di Superbike si svolgerà nel 2026 presso il circuito di Balaton in Ungheria. La competizione includerà le sessioni di qualifiche e le gare ufficiali che saranno trasmesse in televisione e in streaming online. Tra i piloti presenti, figura il leader della classifica generale, che si distingue per il suo rendimento costante nel corso della stagione. La kermesse si terrà in una località nota per le sue caratteristiche tecniche e per le condizioni climatiche favorevoli alle corse.

Il Mondiale delle derivate di serie sbarca in Ungheria con l'imbattuto capoclassifica Nicolò Bulega e la sua Ducati a caccia di nuovi record.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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