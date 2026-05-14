Superbike Most 2026 | info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming

Da gazzetta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quinto appuntamento del campionato mondiale di Superbike si svolge in Repubblica Ceca, con le qualifiche e le gare trasmesse in diretta su vari canali televisivi e piattaforme di streaming. Il leader della classifica generale è Nicolò Bulega, che corre con una Ducati. Le sessioni di qualifica e le gare si tengono nel circuito locale, con tutti gli eventi disponibili in diretta e on demand online. La competizione coinvolge diversi piloti e squadre, che si affrontano su questa pista europea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alla vigilia del quinto round del Mondiale Superbike 2026 a Most, in Repubblica Ceca, la domanda che tutti si pongono è inevitabilmente la stessa: chi riuscirà a sconfiggere il formidabile binomio formato da Nicolò Bulega e dalla sua Panigale V4 R? L’alfiere della Ducati, infatti, è risultato fin qui uno scoglio insormontabile per tutta la concorrenza, conquistando tutte le vittorie e le superpole a disposizione nei precedenti quattro round per costruirsi un vantaggio già siderale in classifica generale. Il primo candidato è l’altro pilota ufficiale di Borgo Panigale, il neo-acquisto spagnolo Iker Lecuona, reduce da nove secondi posti consecutivi e sicuramente impaziente di centrare la sua prima vittoria in Superbike, ma sono decisamente tanti i piloti a caccia di riscatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

superbike most 2026 info e dove vedere qualifiche e gare in tv e streaming
© Gazzetta.it - Superbike Most 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TRAGEDIA AL NÜRBURGRING: MORTO IL PILOTA NEL MAXI INCIDENTE. IN GARA ANCHE MAX VERSTAPPEN

Video TRAGEDIA AL NÜRBURGRING: MORTO IL PILOTA NEL MAXI INCIDENTE. IN GARA ANCHE MAX VERSTAPPEN

Sullo stesso argomento

Superbike Portimao 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streamingIl mondiale delle derivate di serie arriva in Portogallo con Nicolò Bulega favorito d'obbligo con Ducati e diversi piloti italiani pronti a dargli...

Superbike Assen 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streamingTerzo round stagionale per il Mondiale Superbike in terra olandese, con l'imbattuto binomio Bulega-Ducati pronto a raccogliere la sfida del resto...

Temi più discussi: SBK 2026. GP della Repubblica Ceca. Gli ORARI TV del GP a Most; Orari TV Most 2026: le dirette su Sky e TV8 | FP - News - WSBK; Tutto il programma del Round del WorldSBK all'Autodrom Most; WSBK, Superbike Most: gli orari in tv su Sky, TV8 e NOW.

superbike most superbike most 2026 infoSuperbike Most 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streamingQuinto round in Repubblica Ceca per il mondiale delle derivate di serie, con il capoclassifica Nicolò Bulega uomo da battere con la sua imprendibile Ducati. Gara-1 del sabato scatterà alle 14:00, Gara ... gazzetta.it

superbike most superbike most 2026 infoMost 2026: programma e orari TVProseguirà l’imbattibilità di Nicolò Bulega, o vi sarà un pilota che riuscirà a sconfiggere per la prima volta in questa stagione il pilota della Ducati? È questa la domanda di base che si pongono div ... formulapassion.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web