Il quinto appuntamento del campionato mondiale di Superbike si svolge in Repubblica Ceca, con le qualifiche e le gare trasmesse in diretta su vari canali televisivi e piattaforme di streaming. Il leader della classifica generale è Nicolò Bulega, che corre con una Ducati. Le sessioni di qualifica e le gare si tengono nel circuito locale, con tutti gli eventi disponibili in diretta e on demand online. La competizione coinvolge diversi piloti e squadre, che si affrontano su questa pista europea.

Alla vigilia del quinto round del Mondiale Superbike 2026 a Most, in Repubblica Ceca, la domanda che tutti si pongono è inevitabilmente la stessa: chi riuscirà a sconfiggere il formidabile binomio formato da Nicolò Bulega e dalla sua Panigale V4 R? L’alfiere della Ducati, infatti, è risultato fin qui uno scoglio insormontabile per tutta la concorrenza, conquistando tutte le vittorie e le superpole a disposizione nei precedenti quattro round per costruirsi un vantaggio già siderale in classifica generale. Il primo candidato è l’altro pilota ufficiale di Borgo Panigale, il neo-acquisto spagnolo Iker Lecuona, reduce da nove secondi posti consecutivi e sicuramente impaziente di centrare la sua prima vittoria in Superbike, ma sono decisamente tanti i piloti a caccia di riscatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike Most 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming

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