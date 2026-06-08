Si corre all' alba | torna a Bologna la corsa camminata Run 5.30
Alle 5.30 di venerdì 12 giugno si svolgerà nuovamente a Bologna la corsa e camminata chiamata Run 5.30. L’evento si terrà al mattino presto e prevede un’attività fisica collettiva aperta a chi desidera partecipare. La manifestazione è stata annunciata come un’occasione per praticare sport in modo semplice e condiviso. La partecipazione è prevista in orario mattutino, con ritrovo e partenza programmati alle 5.30.
Appuntamento all'alba, alle 5.30 per fare qualcosa di sano, bello e divertente. Torna venerdì 12 giugno la Run 5.30 che parte da Piazza Nettuno e sempre lì termina con una scorpacciata di sane ciliegie. Si tratta di un evento non competitivo che propone un tragitto di 5 km in una giornata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Correre sì, ma all’alba. È in arrivo la Run 5.30: sono duemila gli iscrittiVenerdì 12 giugno torna la classica organizzata da Bezzanti e Severi con l’Uisp. Hanno spesso partecipato alla prova l’ex premier Prodi e l’assessora Li Calzi. msn.com