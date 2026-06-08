Si corre all' alba | torna a Bologna la corsa camminata Run 5.30

Notizia in breve

Alle 5.30 di venerdì 12 giugno si svolgerà nuovamente a Bologna la corsa e camminata chiamata Run 5.30. L’evento si terrà al mattino presto e prevede un’attività fisica collettiva aperta a chi desidera partecipare. La manifestazione è stata annunciata come un’occasione per praticare sport in modo semplice e condiviso. La partecipazione è prevista in orario mattutino, con ritrovo e partenza programmati alle 5.30.