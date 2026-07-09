Per l’estate 2026, tre località toscane sono tra le più amate dagli italiani: Monte Argentario, Forte dei Marmi e Viareggio, che debutta nella top ten. I dati sono stati raccolti da un’indagine sulle preferenze di vacanza, evidenziando la popolarità delle località sul litorale toscano. La classifica si basa su ricerche online e prenotazioni di strutture ricettive. Nessuna modifica ai dati rilevati rispetto agli anni precedenti, con una costante attenzione alle destinazioni di mare nella regione.

Firenze, 9 luglio 2026 – La Toscana piazza tre località nella top ten delle destinazioni balneari più desiderate dagli italiani per l'estate 2026. È questo uno dei dati più significativi che emerge dal Panorama Turismo - Mare Italia dell’osservatorio italiano di Jfc, società che svolge attività di consulenza turistica e marketing territoriale, anticipato dall'Ansa. A guidare la classifica nazionale torna Rimini, che supera Jesolo dopo un anno di sorpasso veneto, ma la Toscana si conferma tra le regioni protagoniste grazie ai risultati di Monte Argentario, Forte dei Marmi e Viareggio. Il Comune di Monte Argentario conquista la Bandiera Verde 2026, quella che premia le spiagge a misura di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Toscana, tre località nella top 10 del mare più amato: Monte Argentario, Forte dei Marmi e debutta Viareggio

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