Ieri, la Camera ha approvato una dichiarazione d’urgenza sulla proposta di legge della Lega che mira a inasprire le norme sulla cittadinanza, restringendo i criteri di acquisto e revoca. Contestualmente, Fratelli d’Italia ha presentato un disegno di legge per semplificare il rimpatrio degli stranieri condannati, affinché scontino la pena nel loro Paese d’origine. Entrambe le iniziative sono rivolte a rafforzare le politiche sull’immigrazione.

Ieri la Camera ha approvato la dichiarazione d’urgenza sulla proposta di legge della Lega che irrigidisce le regole per l’acquisizione e la revoca della cittadinanza, mentre Fratelli d’Italia ha presentato un nuovo disegno di legge per facilitare il rimpatrio degli stranieri condannati affinché scontino la pena nel Paese d’origine. Due iniziative che arrivano mentre il centrodestra cerca di presidiare uno dei suoi temi storici di fronte alla crescente pressione politica esercitata da Roberto Vannacci e da Futuro Nazionale. Il via libera all’urgenza, quindi a una procedura accelerata, consentirà alla Commissione Affari costituzionali della Camera di esaminare la proposta leghista con tempi dimezzati: trenta giorni invece dei sessanta ordinari, con l’obiettivo di portarla in Aula entro l’8 agosto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Sull’immigrazione, Lega e Fratelli d’Italia provano a chiudere lo spazio a Vannacci

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Corteo contro la proposta di legge sulla remigrazione, tensione a Capodichino.. legge remigrazione,

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