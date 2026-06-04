Maurizio Forzoni ha deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento di Vannacci. Fratelli d’Italia e Lega hanno confermato che, al momento, nessuno dei loro esponenti ha seguito l’esempio. Forzoni ha evitato di rilasciare commenti sulla sua scelta, definendola “troppo facile” da commentare. La notizia ha suscitato reazioni di gelo all’interno dei due partiti, che non hanno ancora espresso una posizione ufficiale sulla sua adesione.

"L’adesione di Maurizio Forzoni a Futuro Nazionale di Vannacci? , sarebbe troppo facile. ". Non si scompone Alessandro Manganelli, segretario comunale di FdI e capo di Gabinetto del sindaco Nicoletta Fabio. Da veterano della politica, fa spallucce: "Su Siena non sono a conoscenza di passaggi da Fratelli d’Italia al partito di Vannacci. Se ce ne saranno, ne prenderemo atto. Quanto alla presenza di Vannacci al Palio di luglio, gli inviti sono gestiti direttamente dal sindaco. Ci sarà una riunione con l’Ufficio Palio, poi arriverà la risposta". La segretaria provinciale di FdI, Elena Burgassi, spiega: "Forzoni non frequenta il nostro ambiente dal 2023, quindi la sua non è stata una scelta repentina, anche se comunque è legittima". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Forzoni va nel partito di Vannacci. Il gelo di Fratelli d’Italia e Lega: "Per ora nessuno lo ha seguito... "

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